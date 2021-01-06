بنس يتحدى ترامب ويرفض إلغاء هزيمته

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدّى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رافضاً جهوده لإلغاء هزيمته في انتخابات نوفمبر.

وقال بنس، في خطاب، اليوم، إنه لا يمكنه ادعاء "سلطة أحادية" لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيساً.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه الكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية من كل ولاية أمريكية وتأكيدها، وهي عادة ما تكون خطوة روتينية لتأكيد المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية.

كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد طلب من بنس رفض الاعتراف بفوز الديمقراطي بايدن.

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