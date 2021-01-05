«تريندز» يستطلع أوضاع العالم في 2021

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن إجراء استطلاع جديد للرأي حول «آفاق الوضع الجيوسياسي والأمن الدولي عام 2021»، وذلك بهدف التعرف على آراء وتوقعات الخبراء والباحثين بشأن التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية في العام الجديد.

ويتضمن الاستطلاع العديد من الأسئلة التي تستشرف التحولات العالمية من خلال معرفة تصورات الخبراء والباحثين والأكاديميين حول ماهية التهديد الأخطر الذي يواجه بلدانهم، والمحدد الرئيسي الذي سيؤثر في مستقبل الأمن العالمي.

ويسعى الاستطلاع أيضاً إلى استقراء طبيعة المخاطر التي تهدد الصحة العامة للشعوب مع ظهور سلالة متطورة من «كورونا»، وانتشار الأمراض المعدية بسرعة أعلى من ذي قبل، فضلاً عن المخاطر المناخية، ووالتطرف والإرهاب.

ويستهدف الاستطلاع أيضاً حركات التطرف، بخاصة جماعة الإخوان الإرهابية، وموقفها السلبي من الدولة الوطنية، ومساعيها لتعزيز نفوذها من خلال أنشطة غير شرعية.

وأكد فيصل النقبي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في المركز أن الاستطلاع ينسجم مع توجه المركز الخاص بتحليل التطورات الإقليمية والدولية واستشراف مساراتها المستقبلية.

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