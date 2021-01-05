إعادة انتخاب بيلوسي رئيسة لـ «النواب الأمريكي»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعيد انتخاب الديموقراطية، نانسي بيلوسي، رئيسة لمجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ضئيلة في الجلسة الأولى للكونغرس الـ117 والتي أظهرت انقسامات عميقة. وتعود بيلوسي «80 عاماً» والمتحدرة من كاليفورنيا والتي كانت الخصم الرئيس لدونالد ترامب في الجزء الثاني من ولايته الرئاسية، لتولّي منصبها مدة سنتين رغم ممانعة بعض الأصوات في حزبها.

وحصلت بيلوسي على 216 صوتاً، مقابل 209 لمنافسها الجمهوري كيفين مكارثي. وأعطى جميع الجمهوريين الذين كانوا حاضرين أصواتهم لهذا الأخير، بينما لم يعطِ خمسة ديموقراطيين أصواتهم لبيلوسي. وتم تجديد المقاعد البالغ عددها 435 في مجلس النواب بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وتبقى الأغلبية في مجلس الشيوخ معلّقة في الوقت الحالي، بانتظار انتخابات فرعية في جورجيا، سيتقرر إثرها ميزان القوى في واشنطن، مع بدء ولاية الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير الجاري. وستكون هذه رابع ولاية لبيلوسي، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب المهم.

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