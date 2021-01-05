القضاء البريطاني يرفض تسليم جوليان أسانج

المصدر: (لندن، واشنطن - وكالات)

رفض القضاء البريطاني، طلب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة التي تطالب به لنشره مئات آلاف الوثائق السرية، مشيراً إلى احتمال انتحاره.

وفيما رفضت القاضية الحجج المتعلقة بالدفاع عن حرية التعبير، اعتبرت أنّ الإجراءات التي وصفتها الولايات المتحدة لن تمنعه من الانتحار، لأنه قد يواجه ظروفاً من العزلة شبه الكاملة في نظام السجون الأمريكي، لذلك، رفضت طلب تسليمه لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.

في السياق، أعربت وزارة العدل الأمريكية، عن خيبة أملها الكبيرة، لرفض القضاء البريطاني تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة. وقالت الوزارة في بيان: «نحن راضون لأنه تم الأخذ بكل الحجج القانونية التي قدمتها الولايات المتحدة، سنستمر في طلب تسليم أسانج للولايات المتحدة».

إلى ذلك، أعربت منظمة «فريدوم اوف ذي برس» الأمريكية، عن ارتياحها الشديد للقرار إلا أنّها أسفت لأنه لم يكن مدفوعاً بحرية الصحافة، قائلة: «قررت القاضية أن نظام السجون قمعي بحيث لا يمكن تسليمه».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز