تمرد يسيطر على مدينة كاملة في أفريقيا الوسطى

المصدر: بانغي- أ.ف.ب

سيطر متمردون في أفريقيا الوسطى، أمس، على بانغاسو، المدينة التي تبعد 750 كلم شرق العاصمة بانغي، بعدما شنوا هجوماً عليها فجراً، وفق ما أفاد رئيس المكتب الإقليمي لبعثة الأمم المتحدة في المدينة. وقال روزيفيل بيار لوي رئيس المكتب الإقليمي لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بانغاسو «المتمردون يسيطرون على المدينة، إنهم في كل مكان». وجاء ذلك عشية إعلان النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية، التي جرت في 27 ديسمبر. وفي وقت سابق، قال أسقف المدينة المطران أغيري: إن «الاشتباكات بدأت قرابة الخامسة صباحاً، وسمعت أصوات أعيرة نارية وانفجارات حول وسط المدينة». ومنذ 19 ديسمبر، يشن ائتلاف يضم ميليشيات تسيطر على ثلثي البلاد، هجوماً كان يهدف في البداية إلى تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى حرباً أهلية بعد أن أطاح تحالف «سيليكا» ذو الغالبية المسلمة، نظام الرئيس فرانسوا بوزيزيه في 2013.

وكانت مجموعات مسلحة هاجمت فجر السبت مدينة دامارا الواقعة على بعد 70 كيلو متراً شمال العاصمة بانغي، معقل الرئيس المنتهية ولايته فوستان أرشانج توايرا المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات.

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