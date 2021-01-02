العالم في صور

لاجئات سوريات يجمعن ما تبقى من أمتعة أسرهن في مخيم أضرمت فيه النيران ليلًا في بلدة بهنين شمال لبنان | أ.ف.ب

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وجوه ضاحكة وباكية وقلقة ضمن مجموعة من الفارين من إقليم تيغراي بسبب هجمات المتمردين في حافلة للانتقال إلى مخيم داخل السودان | أ.ب

 

 

 زعيمة المعارضة في الجبل الأسود أمام حشد من أنصارها خلال احتجاج قبيل التصويت على تعديلات قانون الحريات الدينية | رويترز

 

 

 رجل يرتدي زي بابا نويل يوزع هدايا على أطفال في مدينة البصرة العراقية | أ.ف.ب

 

 

 مهاجرون يسيرون وسط الثلوج في مخيم ليبا شمال غرب البوسنة | أ.ب

 

 

 مسن ألماني من دار رعاية كورانوم سنيرينسيدنز يتلقى لقاح (كوفيد 19) في جيرمينغ بألمانيا | ر ويترز

 

 

 طفل أفغاني يظهر آثار البرد القارس على يديه في مخيم للنازحين بولاية هلمند | إي.بي.أيه

 

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