الهند تطمح للتحوّل إلى دولة مصدّرة للقاحات كورونا

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

تسعى الهند لتصدير لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى الدول العربية؛ حيث تقوم شركات هندية حالياً بإنتاج اللقاح وفق المعايير العالمية، كما أكد خبراء ومراقبون من الهند.



وتتولى شركات «زيدوس كاديلا» و«بهارات بايوتيك» ومعهد «سيرام» إنتاج اللقاح المرتقب. وحسب تقرير حكومي هندي، فإن الهند حققت مساهمات كبيرة في أسواق اللقاح في العالم تصل إلى ربع حجمها البالغ 35 مليار دولار، كما تشكل لقاحاتها إمدادات 60% من اللقاحات المقدمة لمنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة.



ووفق التقرير، تنتج الهند 30 نوعاً من اللقاحات يستفيد منها 140 بلداً في العالم وتشكل جميعها 1.45 مليار جرعة. ويقول المستشار الاستراتيجي الهندي فهيم أحمد إن «الأسواق العالمية والعربية والأفريقية تحتاج إلى خيارات متعددة للقاحات، لأن هناك حاجة كبيرة لعدد كبير من الجرعات».



وتابع أحمد «الهند لديها قدرة كبيرة على الإنتاج سنوياً، والذي يشرف عليه علماء أكفاء في منشآت طبية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن أسعارها المنخفضة مقارنة بباقي اللقاحات العالمية». وأشار إلى أنه «رغم كل التحديات التي واجهت الهند فقد سعت للتقدم العلمي والتنمية كاستراتيجية وطنية، والذي ازداد في وقت احتفلت الهند بتشكيل دستورها الديمقراطي الذي تم وضعه في عام 1949، وكذلك إحياء الذكرى 12 للهجوم الإرهابي في مومباي، والذي كان يهدف إلى شل العاصمة الاقتصادية للهند».



تعاقد مع روسيا



وأعلن الصندوق السيادي الروسي إبرام اتفاق مع مجموعة «هيتيرو» الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من 300 مليون جرعة سنوية من لقاح «سبوتنيك - في» الروسي المضاد لفيروس كورونا.



يشار إلى أن الهند حققت نجاحاً كبيراً في تصنيع المعدات التي يرتديها الأطباء أثناء مواجهة كورونا من صفر في بداية الوباء إلى 1691 مصنعاً، حيث بلغت حالياً طاقة الإنتاج المليون، وزاد عدد المصنّعين لأجهزة التنفس الصناعي من ثلاثة في بداية الوباء إلى 25 الآن، أما بالنسبة للأقنعة فيتم إنتاج ملايين الكمامات يومياً، مقابل 100 ألف في بداية الوباء.



كما قامت الهند بإطلاق برنامج شراكات لتسريع التجارب السريرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية للصحة، وتشترك أيضاً في آلية «كوفاكس» الدولية لتوزيع اللقاحات الملتزمة بإيصال 200 مليون جرعة.

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