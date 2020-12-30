رغم هزيمته.. ترامب لا يزال الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا

المصدر: (واشنطن - د.ب.أ)

أظهر استطلاع سنوي أجرته مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما هما الأكثر إثارة للإعجاب من بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة في عام 2020. وحصلت ميشيل أوباما على لقب أكثر النساء إثارة للإعجاب للعام الثالث على التوالي، بينما تغلب ترامب على زوج أوباما، الرئيس السابق باراك أوباما، لأول مرة هذا العام، حيث قال 18% من المستطلعة آراؤهم إنهم معجبون بترامب أكثر من أي شخص آخر. وبالمقارنة قال 15% فقط من الأمريكيين إنهم معجبون بالرئيس السابق أوباما.

وجاءت كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن، في المرتبة الثانية بين أكثر النساء إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة. وذكر المشاركون في الاستطلاع مقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعضو الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وقاضية المحكمة العليا إيمي كوني باريت، والناشطة في مجال تغير المناخ جريتا ثونبرج، من بين أفضل 10 نساء.

وبشكل عام، اختار 6% من المشاركين في الاستطلاع الرئيس المنتخب جو بايدن و3% اختاروا أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز