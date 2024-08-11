الإمارات تعزي وتتضامن مع البرازيل في حادثة سقوط طائرة الركاب

المصدر: أبوظبي، برازيليا - وكالات

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في ضحايا طائرة الركاب المدنية التي تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من ساو باولو. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.

وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، وطلب من المشاركين في فعالية جنوبي البلاد الوقوف دقيقة حداداً على أرواح الضحايا. وقال لولا في منشور على تطبيق «إكس»: خبر حزين للغاية.. أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا.

الصندوقان الأسودان

وأعلن سلاح الجو البرازيلي، أن السلطات عثرت على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت وعلى متنها 61 شخصاً في منطقة سكنية بمدينة فينيدو بولاية ساو باولو.

ولم ينج أحد على متن الطائرة بعد الحادث، فيما لم يتضح بعد سبب وقوع الحادث. وذكر سلاح الجو، أن مسجل محادثات قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، اللذين تم العثور عليهما سيتم فحصهما في أقرب وقت ممكن، لكنه حذر من أن النتيجة تعتمد على مدى الأضرار التي لحقت بالصندوقين. وذكرت شركة الطيران فويباس أن 57 راكباً و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.

بدء التحقيق

كما شرعت السلطات البرازيلية، أمس، في التحقيق بأسباب تحطم الطائرة التي كانت في طريقها إلى مطار ساو باولو الدولي في غوارولوس وعلى متنها 57 راكباً وأربعة أفراد من الطاقم عندما سقطت في مدينة فينهيدو.

وأظهرت الصور التي سجلها شهود العيان الطائرة وهي تدور ثم تهبط عمودياً قبل أن تصطدم بالأرض داخل منطقة مسورة، وتترك جسم الطائرة المدمر يحترق. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين السكان. هطلت الأمطار على عناصر الإنقاذ أثناء انتشال الجثث من مكان الحادث وسط برودة شتاء نصف الكرة الجنوبي. وغادر بعض سكان المجمع السكني المنطقة لقضاء الليل في مكان آخر.

وأكد تقرير مركز الأرصاد الجوية في شبكة التلفزيون البرازيلية غلوبو، احتمال تكون الجليد في منطقة فينهيدو. وفيما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن خبراء يشيرون إلى الجليد كسبب محتمل للتحطم، حذر خبير الطيران البرازيلي ليتو سوزا، من أن الظروف الجوية وحدها قد لا تكون كافية لتفسير سبب سقوط الطائرة بالطريقة التي سقطت بها.

قال سوزا للأسوشيتدبرس عبر الهاتف: تحليل حادث تحطم طائرة فقط بالصور يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات خاطئة حول الأسباب.. لكننا نستطيع أن نرى طائرة فقدت الدعم، ودون سرعة أفقية.. في حالة الدوران المسطح هذه، لا توجد طريقة لاستعادة السيطرة على الطائرة. بدوره، قال سكرتير الأمن العام في ساو باولو، جيليرمي ديريت، إن الصندوق الأسود للطائرة تم العثور عليه، في حالة جيدة على ما يبدو.

بدورها، قالت الشركة المصنعة الفرنسية الإيطالية وهي تابعة لمجموعة إيرباص وشركة ليوناردو الإيطالية، في بيان، إن المتخصصين في إيه تي آر ملتزمون تماماً دعم التحقيق الجاري.

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