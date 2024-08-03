الإمارات ترحّب بوقف إطلاق النار بين رواندا والكونغو الديمقراطية

المصدر: أبوظبي - «وام»

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رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا في إقليم شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، أن دولة الإمارات تربطها بدول القارة الأفريقية، علاقات تاريخية وطيدة، وأنها تثني على جهود جمهورية أنغولا الصديقة والاتحاد الأفريقي للتوصل إلى هذا الاتفاق، مشيراً معاليه إلى أنه خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وشدد معاليه على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم بما يعود بالنفع على الجانبين، والالتزام بالحل الدبلوماسي، من خلال الحوار، لبناء جسور الثقة من أجل إحلال سلام دائم يحقق تطلعات شعبي البلدين والدول الأفريقية في السلام والاستقرار والازدهار.

يذكر أنه قد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين كينشاسا وكيغالي في النزاع الدائر بين الجيش الكونغولي ومتمردي «إم 23»، الذين تدعمهم رواندا في إقليم شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلن الوسيط الأنغولي.

وذكرت الرئاسة الأنغولية، أن الاجتماع الوزاري الثاني بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، الذي عقد في لواندا بوساطة جمهورية أنغولا، أسفر عن إرساء وقف لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل غدٍ الأحد.

ومنذ نهاية عام 2021، حملت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردو حركة «إم23» التي تدعمها رواندا، السلاح مرة أخرى بعد سنوات من الهدوء في شمال كيفو. وتقع أجزاء كبيرة من المنطقة بأيدي المتمردين.

وسيسري الاتفاق بعد هدنة إنسانية مدتها 15 يوماً تنتهي منتصف ليل 3 أغسطس، وهي هدنة تلزم المتحاربين بإسكات أسلحتهم وتمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول دون إعاقة للسكان المحرومين، وفق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

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