الحجاج المتعجلون يرمون الجمرات ويؤدون طواف الوداع

المصدر: الرياض، منى - وكالات

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أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين طواف الوداع وقفلوا عائدين إلى ديارهم. وكان حجاج بيت الله الحرام رموا أمس، ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

وبعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون).

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

وخصصت الجهات المعنية مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات وسط مشعر منى، لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى. وتشير توقعات الهيئة العامة للإحصاء السعودية إلى أن عدد الحجاج في هذا الموسم وصل إلى 1.8 مليون.

الخطط الصحية

وأعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أمس، نجاح الخطط الصحية لموسم حج هذا العام وخلوه من أي تفشّيات أو تهديدات على الصحة العامة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، عن الوزير الجلاجل قوله، في تصريح له بهذه المناسبة، إن ذلك يأتي رغم الأعداد الكبيرة للحجاج هذا العام، والتحديات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكر لموسم الحج. وأكد أنه لم يتم تسجيل أي حالات ذات أثر وبائي مؤثر على الصحة العامة بين الحجاج في المشاعر.

حرارة شديدة

وقال التلفزيون السعودي إن الحجاج عانوا خلال أداء مناسك الحج الموسم الحالي من درجات الحرارة الشديدة التي وصلت في الظل إلى 51.8 درجة مئوية داخل الحرم المكي.

وقال مسؤول في مجال الصحة بالسعودية إن السلطات لم تلحظ أي وفيات غير عادية بين الحجاج الذين يؤدون فريضة الحج خلال درجات حرارة مرتفعة للغاية. وقال جميل أبو العينين المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة السعودية «لم نلحظ ولله الحمد أي شيء غير طبيعي أو انحراف عن الأعداد الطبيعية للحالات المرضية والوفيات».

وأضاف «وفرت الوزارة الرعاية الصحية لأكثر من 2700 حاج حتى الآن على صلة بارتفاع درجات الحرارة».

واستخدم الحجاج مظلات لحماية أنفسهم من أشعة الشمس في حين أصدرت السلطات السعودية تحذيراً لهم من ارتفاع درجات الحرارة ونصحتهم بالحفاظ على رطوبة أجسادهم وتجنب الخروج خلال الساعات الأشد حرارة في اليوم بين الساعة 11 صباحاً والثالثة بعد الظهر.

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