إقبال قوي مع انطلاق عملية التصويت لاختيار أعضاء “الأمة" الكويتي

المصدر: الكويت- ليلى بن هدنة

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انطلقت مساء اليوم الخميس عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) في فصله التشريعي الـ18 على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الـ12 ليلاً..

ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 834.733 ناخباً وناخبة 50 نائباً من بين 200 مرشح في عملية اقتراع تجرى وفقاً لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد..

وشهدت مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس حضوراً قوياً مع بدء التصويت الذي يأتي وقت الظهيرة في شهر رمضان، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التصويت مع حلول المساء. وقررت الحكومة تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (اليوم الخميس) وعدّه يوم راحة.

وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اللجان الانتخابية، وأكد أن نسبة الإقبال على التصويت من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت فوق ممتازة وذلك مع دخول الساعات الأولى من عملية الاقتراع.

وفي تصريح للصحفيين عقب تفقده اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة (مدرسة نورية الصبيح الثانوية) في منطقة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء قال إن المواطنين الكويتيين لبوا نداء التصويت في حضورهم وكثافتهم مشيرا إلى أن اختيار هذا التوقيت في شهر رمضان المبارك ما هو الا حرصا من سمو أمير البلاد على كثافة الحضور.

.وعقب إغلاق باب الاقتراع وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقاً للمادة 107 من الدستور «وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات غير المنضبطة.».

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحاً على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104.038 ناخبين وناخبة (50398 ذكوراً - 53640 إناثاً) في حين يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحاً على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95.302 ناخباً وناخبة (46639 ذكوراً - 48663 إناثاً).

أما في الدائرة الثالثة فيتنافس 32 مرشحاً على أصوات 143.693 ناخباً وناخبة (68991 ذكوراً - 74702 إناثاً) بينما يتنافس في الدائرة الرابعة 48 مرشحاً للحصول على أصوات 220.932 ناخباً وناخبة (106534 ذكوراً - 114398 إناثاً).

وفي الدائرة الانتخابية الخامسة يتنافس 40 مرشحاً على عدد أصوات 270.768 ناخباً وناخبة (133386 ذكوراً - 137382 إناثاً) وتعد هذه الدائرة أكبر الدوائر الانتخابية الخمس من حيث عدد الناخبين..

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