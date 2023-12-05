المرر يترأس وفد الإمارات لـ «الوزاري الخليجي» في الدوحة

المصدر: الدوحة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات، المشارك في الدورة 158 لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التحضيرية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدورة 44.

انعقد الاجتماع، أمس، في العاصمة القطرية، الدوحة، التي تتولى رئاسة الدورة المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي.

استعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات، المزمع عرضها على القادة الخليجيين في (القمة الخليجية 44)، شملت: آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية، الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالحوارات، والعلاقات الاستراتيجية فيما بين دول مجلس التعاون، والدول، والمنظمات الإقليمية، والدولية.

حضر الاجتماع الخليجي، سمو ومعالي، وزراء خارجية الدول الأعضاء، إلى جانب معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز