عمان.. الاثنين والثلاثاء إجازة للقطاعين العام والخاص في محافظة ظفار وولاية الجازر بسبب الأنواء المناخية

المصدر: دبي: السيد محمود المتولي

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أعلنت سلطنة عمان أن يومي الإثنين والثلاثاء إجازة للقطاعين العام والخاص في محافظة ظفار وولاية الجازر في محافظة الوسطى، بسبب الأنواء المناخية.

وقال التلفزيون العماني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها سلطنة عُمان، فقد تقرر أن يكون غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء الموافق لهما الـ 23 والـ 24 من أكتوبر الجاري إجازةً رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص في محافظة ظفار، وولاية الجازر بمحافظة الوسطى".

وقالت الأرصاد العمانية: إن السحب المصاحبة للحالة المدارية تيج تتدفق على محافظتي الوسطى وظفار مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على بعض الولايات الساحلية لمحافظة ظفار، وتشكل السحب على جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة رعدية مصحوبة برياح نشطة أحيانا على المناطق الجبلية لمحافظتي الظاهرة وشمال الباطنة.

وعقدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة العمانية بالقيادة العامة للشرطة: اليوم، اجتماعًا برئاسة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ لبحث جهود الاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية "تيج".

واستمعت اللجنة لإيجاز من المختصين من هيئة الطيران المدني (المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة) بشأن تطورات القراءات العددية المتعلقة بالحالة المدارية وتأثيراتها المحتملة.

واستعرضت اللجنة الإجراءات الاستباقية التي قامت بها مختلف القطاعات وأثنت على جاهزيتها، مؤكدة على استدامة الخدمات العامة وتهيئة مراكز الإيواء وضمان توفير المواد التموينية والطبية.

واتخذت اللجنة عددًا من القرارات؛ منها إجلاء سكان جزر الحلانيات، والمناطق الساحلية في ولايات صلالة ورخيوت وضلكوت، واتخاذ كافة الإجراءات لدعم وإسناد عمليات الاستجابة ودعمها بالموارد والقدرات الضرورية في الأماكن المتوقع تأثرها بالحالة المدارية بمحافظتي ظفار والوسطى.

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