غباش ورئيس مجلس النواب الأردني يبحثان الأوضاع الإنسانية في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما على الصعيد الإنساني وجهود إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتأثرين من تداعيات الأزمة الراهنة.

وتم مناقشة سبل حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم كأولوية قصوى، بالإضافة إلى مسار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

وأكد معالي صقر غباش، موقف دولة الإمارات الثابت بأنَّ لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال الوصول إلى حل دائم، وعادل، وشامل، يتمثل بحل الدولتين، وفقاً للمرتكزات الثلاثة الثابتة وهي: المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

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