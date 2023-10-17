الإمارات: لا حل للقضية الفلسطينية إلا «حل الدولتين»

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

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شددت دولة الإمارات على موقفها الثابت أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر «حل الدولتين»، فيما يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في مسقط دورة استثنائية في شأن تطورات الأوضاع بقطاع غزة.

وشارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الطارئ الافتراضي لمؤتمر اتحادِ مجالس الدول الأعضاء في منظمةِ التعاونِ الإسلامي وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة التي تشهدُها الأراضي الفلسطينية والمنطقةُ بشكلٍ عام.

حضر الاجتماع الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي. وقال معالي صقر غباش في كلمة أمام رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في المنظمة إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تشدد على موقف دولة الإمارات الثابت أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالوصول إلى حل دائم وعادل وشاملٍ يتمثل في حل الدولتين، وفقاً للمرتكزات الثلاثة الثابتة وهي: المرجعيات الدولية ذاتِ الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودة إلى حدود الرابعِ من يونيو 1967، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولتِه المستقلِة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، انعقاد الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وذلك اليوم الثلاثاء في مدينة مسقط بسلطنة عُمان.

وأوضح الأمين العام للمجلس أن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناء على طلب سلطنة عُمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون) وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.

وذكر أن هذا الاجتماع الاستثنائي لهذه الدورة يهدف للتشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون، حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الخطرة على قطاع غزة.

قمة دولية

وأفادت وكالات أنباء رسمية أمس، بأن مصر تعقد السبت قمة دولية لبحث «تطورات القضية الفلسطينية»، وقد تلقى عدد من مسؤولي دول المنطقة دعوات للمشاركة تضمنت موعد الانعقاد، وفقاً لما نقلت وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالات الدعوة الموجهة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعدد من قادة الدول «للمشاركة في قمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، والمقرر عقدها في القاهرة في 21 أكتوبر الجاري». وصدرت هذه الدعوة في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري برئاسة السيسي.

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