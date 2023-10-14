صقر غباش يؤكد دور الإمارات المحوري في جهود التعامل مع تغير المناخ

المصدر: نيودلهي - وام

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات حرصت على تحقيق التوازن بين التنمية من جهة، وبين الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة من جهة أخرى، واليوم، وبفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإننا في دولة الإمارات نشارك بفاعلية في تعزيز الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة معاليه أمام اجتماع القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من مجلس النواب في الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة 13-14 أكتوبر 2023 بعنوان «برلمانات لأرض واحدة وأسرة، واحدة، ومستقبل واحد».

وأشار إلى أن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في نهاية شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، وهو المؤتمر الأول بعد اتفاق باريس الذي سيطرح تقييماً شاملاً لما تم التوصل إليه وما تم إنجازه من السياسات والإجراءات المعنية بالتحول العالمي نحو تحقيق الحياد المناخي والتحرك الملموس نحو الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.

وأكد غباش على دور دولة الإمارات المهم والمحوري في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي يشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي ودعم أمن الطاقة. وستؤكد دولة الإمارات ريادتها في جعل COP 28 مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات حسب.

وقال تماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تسعى «رئاسة COP 28 أن يكون المؤتمر نقطة تحول لإنجاز تقدم ملموس وجوهري في العمل المناخي العالمي، وأن يتزامن هذا التحول مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستوى العالمي، وذلك عبر خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز، هي:

تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين الحياة وسبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر».

أخطار وتداعيات

وأكد معاليه أن ظاهرة التغير المناخي التي نلمس الكثير من تداعياتها اليوم أصبحت أشد خطورة من قدرة الإنسان على تحمل عواقبها، وأسرع من سعيه نحو إيقاف رقعة اتساعها.

وقال «انسجاماً مع أهداف هذا المؤتمر، فإنني أؤكد على أمرين يشكلان أساساً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك السياسي، لجميع شعوب العالم، ولضمان السلم والأمن الدوليين أيضاً:

الأمر الأول: «هو أن التصدي للظواهر البيئية والمناخية، والاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لتحقق انتقال عادل ومنطقي ومسؤول في الطاقة، يمثل اليوم مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود الجميع من دول الجنوب والشمال، وتفرض مراعاة ظروف وحاجات الدول الفقيرة والنامية والسعي الجاد لإنصافها».

الأمر الثاني: «هو أن سباقنا مع الزمن لتوظيف ما وصلنا إليه من تكنولوجيا متقدمة في مواجهة تداعيات التغير المناخي لم يتأخر كثيراً بعد، غير أنه لن ينتظرنا طويلاً أيضاً، ولابد أن نبدأ فوراً في العمل، حيث واجهت جميع قارات العالم دون استثناء تداعيات كبيرة من فيضانات وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال صيف هذا العام، والتي كانت بمثابة تحذير لنا جميعاً».

طاقة متجددة

وأكد غباش أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة يفرض على جميع البرلمانات بصفتها التشريعية والرقابية العمل الجاد مع مؤسساتها التنفيذية الوطنية للوصول إلى

صياغة وتبني قرارات وطنية بعيدة المدى، تستند إلى أطر تشريعية سليمة وشفافة تنظم منهجية العمل الوطني حيال جميع القضايا المتعلقة بالتمويل والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.

مؤتمر COP 28

وأشار إلى أنه تزامناً مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 فإن المجلس الوطني الاتحادي، بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، سينظم مؤتمراً برلمانياً ليواكب العمل التشريعي والرقابي مساعي الدول نحو الغاية السامية المتمثلة بضمان مستقبل آمن ومستدام لكل الشعوب دون استثناء.

والتقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، المنعقدة في نيودلهي، وأشاد الجانبان بما وصلت له علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات.

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