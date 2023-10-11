أنور قرقاش: استهداف المدنيين من المحرمات أياً كان عنوانه

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن استهداف المدنيين من المحرمات أياً كان عنوانه، وهدفنا الرئيسي وجوب إنهاء العنف والتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم، مُشدداً على أن مستقبل المنطقة الذي نرتجيه هو سلام عادل. وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في «إكس» أمس:

«في خضم العنف المتنامي الذي تشهده المنطقة، يبقى استهداف المدنيين من المحرمات أياً كان عنوانه، وهدفنا الرئيسي وجوب إنهاء العنف والتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم، مستقبل المنطقة الذي نرتجيه هو سلام عادل عبر الحوار السياسي، هذا هو نهجنا وسنبقى مستمرين به».

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