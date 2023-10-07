مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدعو إلى وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين فوراً حمايةً للمدنيين

المصدر: البيان

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دعا جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى وقف التصعيد الفوري بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حمايةً للمدنيين الأبرياء.

وحمَّل البديوي قوات الاحتلال مسؤولية هذه الأوضاع. التي نتجت بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.

وقال، في بيان عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية وتعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية.

وجدَّد دعوته لمؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل بقوة وسرعة، لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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