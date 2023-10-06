قرقاش: حقوق الإنسان ليست أداة يمكن استيرادها من الغرب أو الشرق ..هي حصيلة طبيعية لديننا وقيمنا

المصدر: البيان

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أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن حقوق الإنسان ليست أداة يمكن استيرادها من الغرب أو الشرق وفرضها على مجتمعنا بقدر ما هي حصيلة طبيعية لديننا وقيمنا وتتعزز من خلال تشريعاتنا و ممارساتنا.

وقال معالية عبر منصة "إكس": "حقوق الإنسان ليست أداة يمكن استيرادها من الغرب أو الشرق وفرضها على مجتمعنا بقدر ما هي حصيلة طبيعية لديننا وقيمنا وتتعزز من خلال تشريعاتنا و ممارساتنا والتطورات الانسانية المتسقة مع الدين والفطرة ودولة المؤسسات والعدالة. هذا الأمر محل تنوع وتعدد وليس محل صراع لصالح ثقافة ضد أخرى"

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