الإمارات تدين اقتحامات المستوطنين المتواصلة لباحات المسجد الأقصى

المصدر: أبوظبي- وام، القدس- وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحامات المستوطنين المتواصلة لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وجددت وزارة الخارجية، في بيان، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت الوزارة، على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، امس، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية لليوم السادس على التوالي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وقال شهود إن الشرطة الإسرائيلية واصلت، تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى. وأقامت حواجز في الطرق المؤدية الى المسجد ومنعت المرور الى المسجد.

الى ذلك، قتلت القوات الإسرائيلية شابين فلسطينيين أمس خلال اقتحامها مخيم طولكرم، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بجراح بعضها خطرة، خلال انسحاب قواته من المخيم، بعد «تنفيذ عملية أمنية».

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بوفاة الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً)، وهما من مخيم طولكرم، متأثرين بإصابتهما بالرصاص الحي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن القوات الإسرائيلية «أطلقت النار على الشابين عطا وفارس أثناء مرورهما بمركبتهما على الشارع الرئيس الغربي في شوفة، وتم نقلهما بمركبة إسعاف عسكرية إلى جهة مجهولة».

واقتحمت قوة خاصة إسرائيلية مخيم طولكرم من جهة ضاحية ذنابة شرق المدينة واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات الإسرائيلية، التي «أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، عقب الاقتحام».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس إصابة 5 من جنوده بجراح أثناء عملية الاجتياح التي قام بها في مخيم طولكرم لـ«تنفيذ عمليات اعتقال». وجاء في بيان مشترك صادر عن شرطة حرس الحدود الإسرائيلي والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة من جنوده أصيبوا بجراح خطرة واثنين بجروح متوسطة «جراء انفجار قنابل يدوية خلال انسحابهم من المخيم بعد انتهاء عمليتهم».

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