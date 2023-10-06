الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص

المصدر: أبوظبي -وام دمشق-سانا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص وسط سوريا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

فقد أسفر هجوم بمسيرات استهدف الكلية الحربية في حمص وسط سوريا، بعد اختتام حفل تخريج ضباط،أمس الخميس،عن مقتل 80 شخصاً وأصيب نحو 240 آخرين.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش في اتصال مع قناة السورية: «هناك إصابات كثيرة وفيها عدد كبير من النساء والأطفال من ذوي الخريجين، وحتى اللحظة في حصيلة غير نهائية بلغ عدد الشهداء 80، منهم ست نساء وستة أطفال، ونحو 240 مصاباً منهم 55 إصابة من النساء و22 من الأطفال كانوا موجودين لحضور حفل التخريج مع ذويهم وأقربائهم أو أصدقائهم»، مبيناً أن هذه الحصيلة قابلة للزيادة نظراً لوجود مصابين حالتهم خطيرة.

في الأثناء قال بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية إنه «إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر أمس باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة».

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأضافت: «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً».

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها: «تشدد الجمهورية العربية السورية على أن هذا العمل الإرهابي لن يثنيها عن المضي قدماً في سعيها لاستئصال آفة الإرهاب ورعاته، وأنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على أراضي الجمهورية العربية السورية حتى القضاء التام عليها، وستواصل سوريا سعيها لتحرير أراضيها من الوجود العسكري الأجنبي اللاشرعي وما يرتبط به من ميليشيات وكيانات مجرمة».

وأضافت الوزارة: «تطالب الجمهورية العربية السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري، وضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز