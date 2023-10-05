بحثا علاقات الصداقة.. عبد الله بن زايد يلتقي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية وعضو البرلمان البريطاني.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في لندن، علاقات الصداقة والشراكة من أجل المستقبل، ودورها في تنامي التعاون الثنائي بين البلدين.

كما تطرقت المحادثات إلى أجندة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCOP 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وأكدا، في هذا الصدد، أهمية تبني تدابير عالمية طموحة لتعزيز العمل المناخي، إضافة إلى تعزيز الشراكات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، مؤكداً أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تعملان معاً من أجل تحقيق الازدهار المستدام.

حضر اللقاء منصور عبد الله بالهول الفلاسي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

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