الإمارات تدعو صربيا وكوسوفو إلى التحاور

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت دولة الإمارات إنها تتابع بقلق بالغ التوترات الأخيرة بين جمهوريتي صربيا وكوسوفو، التي تهدد بتفاقم التصعيد وعدم الاستقرار، وأكدت ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

ودعت وزارة الخارجية في بيان، أمس، إلى الابتعاد عن أي خطوات تقود إلى تصعيد التوتر، وأعربت عن الأمل في عودة البلدين إلى الالتزام بالحوار، وتطبيق اتفاق المصالحة بينهما، الذي تم التوصل إليه في بروكسل فبراير الماضي، ما يحقق السلام والازدهار لشعبي صربيا وكوسوفو، ولشعوب المنطقة بأسرها.

وجددت الوزارة التأكيد أن الحوار، الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي، أفضل وسيلة لحل كافة المسائل العالقة، وشددت على استعداد دولة الإمارات لدعم هذا المسار.

وأكدت الوزارة أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الدبلوماسية والحوار، حيث تؤمن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بأهمية بناء الجسور والتعاون لتعزيز الثقة بما يجمع بين وجهات النظر المختلفة. وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز