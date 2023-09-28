الإمارات تطالب بمفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

المصدر: نيويورك- البيان

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طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، المجتمع الدولي باتخاذ خطواتٍ ملموسة تهدف لاستئناف مفاوضات جادة وفعّالة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي بيان لوفد الدولة بمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكد محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة في الأمم المتحدة، أن الأحداث الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة أعادت التذكير بالحاجة الملحة لتكثيف المساعي الدبلوماسية، على المستويين الإقليمي والدولي، لخفض حدة التصعيد وبناء الثقة، مع التأكيد على ضرورة ممارسة ضبط النفس واللجوء للحوار، فالمفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار كِلا الجانبين.

زخَم دبلوماسي

ورحب بيان الدولة، المنشور على موقع البعثة الدائمة، بالزخَم الدبلوماسي الذي حصل الأسبوع الماضي على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث السبل التي يمكن من خلالها تنسيق الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.

ويشمل هذا الاجتماع الذي نظمته المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي قدم مقترحات إيجابية لدعم السلام والحفاظ على حل الدولتين.

وأعرب بيان الدولة عن الأمل «أن نشهد خلال الفترة المقبلة اتخاذ المجتمع الدولي خطواتٍ ملموسة تهدف لاستئناف مفاوضات جادة وفعّالة بين الطرفين، تستند إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها، ومنها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية».

وقف الاعتداءات

وشدد البيان على أهمية وقف جميع الممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الاعتداءات المتكررة على المدن والقرى الفلسطينية، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين، وآخرها التي حصلت هذا الأسبوع. وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، مع احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في المدينة.

وطالب البيان بوقف ونبذ التطرف وجميع الخطابات المحرضة على الكراهية، والتي باتت شائعة وتزيد من حالة الاحتقان الراهنة، وتساهم في انتشار النزاعات وتفاقمها وتكرارها.

وأعربت الإمارات في بيانها عن قلقها إزاء استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والتي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرار 2334، فضلاً عن أنها تقوض جهود السلام. وأكدت على ضرورة ردع ووقف عنف المستوطنين والذي وصل إلى مستوياتٍ لم نشهدها من قبل، ويهدد بمزيدٍ من التوترات.

أوضاع إنسانية

وانتقالاً إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يحتاج مليونا شخص لتلقي المساعدات الإنسانية وفقاً لمكتب أوتشا، شدد البيان على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك عبر تمويل وكالة الأونروا، التي تضطلع بدورٍ حيوي في دعم اللاجئين الفلسطينيين وإحلال الاستقرار في المنطقة.

وشددت الإمارات على التزامِها بحل الدولتين، بحيث تقام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلامٍ وأمن واعترافٍ متبادل.

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