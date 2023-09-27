البحرين تعلن وفاة أحد جنودها ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن متأثراً بجراحه

المصدر: البيان

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أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن مقتل أحد أفرادها متأثرا بجراحه نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر.

وأصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين البيان التالي: "تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الوكيل أول آدم سالم نصيب من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب الوطني المقدس، حيث استشهد اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023م، متأثراً بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر، الذي جرى يوم الاثنين الماضي، وذلك خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" المشاركة في عمليات "إعادة الأمل" والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها.

وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد البطل، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يمنّ الله تعالى بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.

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