أنور قرقاش: السياسة الخارجية لدولة الإمارات عنوانها الاستقرار للجميع

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال "منتدى الإعلام العربي" أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات عنوانها الاستقرار للجميع، وهنالك حاجة لتعزيز التعاون في جميع المجالات.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تسعى لتنمية اقتصادها من خلال مسارات مختلفة، ومنها التكنولوجيا والاستدامة والذكاء الاصطناعي.

ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات فيها مئات الجنسيات، ولا يمكن أن نتحدث فقط بلغة الأرقام، فبيئة الإمارات بيئة متسامحة ومنفتحة.

وأضاف معاليه أن كل الدول لها مصلحة للازدهار المشترك، ودولة الإمارات هي المحرك الأول، فلدينا الإبداع والمبادرات لكن دائمًا نبحث عن الشركاء.

وعن القرار بعودة سوريا لجامعة الدول العربية قال معاليه إنه قرار صائب ولكن يجب على دمشق تسهيل القرار. العربي.

وأكد معاليه أن "كوب28" هو أحد أهم المؤتمرات التي تقام في دولة الإمارات، ونحن من أوائل الدول التي أطلقت مبادراتها في هذا المجال.

جانب من كلمة معالي الدكتور أنور قرقاش خلال جلسة المنطقة العربية: السيناريو والمستقبل#منتدى_الإعلام_العربي @AnwarGargash@DubaiPressClub



pic.twitter.com/uRTCuyezmK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 27, 2023

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