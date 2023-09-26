الإمارات تتضامن مع البحرين وتعزي في استشهاد عدد من جنودها

المصدر: أبوظبي، المنامة - البيان، وكالات

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عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع مملكة البحرين الشقيقة في استشهاد وإصابة عدد من قوة دفاعها، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن الهجوم يمثل استخفافاً بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعاً، كما حثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

في الأثناء، نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، شهداء قوة دفاع البحرين البواسل، وقال في منشور بمنصة «إكس»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لشهداء قوة دفاع البحرين البواسل وهم يقومون بواجبهم الوطني للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته».

واجب وطني

وأعلنت البحرين، أمس، عن استشهاد عسكريين اثنين وإصابة آخرين، جراء هجوم بمسيرات حوثية، على الحدود الجنوبية السعودية. وقالت قوة دفاع البحرين في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن ضابطاً وفرداً استشهدا وأصيب عدد من العسكريين من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وأوضح البيان أن الحادث الإرهابي وقع عندما قام الحوثيون بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

طاقم طبي

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى البحرين. ونعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين رجالها الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء الأبطال.

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