أنور قرقاش: نجاح السعودية نجاح للإمارات والمنطقة

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة، حيث يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد.

وقال معاليه في تدوينة على منصة «إكس» (x): «مقابلة مهمة ورؤية طموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة»، وأضاف معاليه: «يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد».

وكانت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، قد أذاعت مُقابلة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد السعودية أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم تناول فيها مجموعة من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية.

وقال ولي العهد السعودي إن السعودية تمثل أكبر قصة نجاح في القرن الـ21 والأسرع نمواً حالياً في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن السياحة في المملكة جذبت 40 مليون زيارة خلال عام، لافتاً إلى أن هناك تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030»، وتابع: «رؤيتنا كبيرة، ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعاً».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز