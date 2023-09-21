أنور قرقاش: نجاح السعودية نجاح للإمارات والمنطقة

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة، حيث يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد.

وقال معاليه في تدوينة على منصة إكس "تويتر سابقاً": "مقابلة مهمة ورؤية طموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، نجاح السعودية هو نجاح للامارات و المنطقة، يجمعنا المصير الواحد و المستقبل الواعد".

وكانت قناة FOX News الأمريكية قد أذاعت مُقابلة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهدالسعودية أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم تناول فيها مجموعة من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية.



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