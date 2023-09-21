محمد بن سلمان: المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل مستمرة وجيدة وكل يوم نقترب أكثر

المصدر: وكالات

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية إن بلاده تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية، محذرا في الوقت نفسه من أن حصول إيران على سلاح نووي يعني أنه "لا بد لنا من حيازته بالمثل".

وحول عقد صفقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإمكانية التعامل معه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن سياسة السعودية أن لا تتدخل بمن يرأس كل دولة، وتابع: "حاليا لا توجد لدينا علاقة مع إسرائيل"، مشدداً على أن القضية الفلسطينية ستظل مهمة جداً لمسألة إقامة العلاقات مع إسرائيل، ولا بد من حلّها.

وأضاف:" الإدارة الأمريكية قدمت مقترحا لإقامة علاقات مع إسرائيل، وفي حال نجحت أمريكا في ذلك فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة"، مؤكدا على أن "المحادثات بشأن إقامة العلاقات مستمرة وجيدة، ونصبح أقرب كل يوم بشأن ذلك".

وقال:" أريد أن أرى حياة جيدة للفلسطينيين، ونتباحث مع الأمريكيين للوصول إلى نتائج جيدة ترفع معاناتهم"، مؤكداً أنه "لا صحة لتعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل، وكل يوم تتقدم وسنرى إلى أين ستصل".

وعن العلاقات مع إيران قال محمد بن سلمان: "العلاقة مع إيران تتقدم بشكل جيد ونأمل أن تستمر كذلك لصالح أمن واستقرار المنطقة، وأي سباق تسلح نووي في المنطقة لن يُهدد أمنها فحسب بل هو مُهدد لأمن العالم.. وتوازن القوى في المنطقة يتطلب حصولنا على سلاح نووي متى ما حصلت عليه إيران" .

وأشار إلى أن "الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين، ونريد من طهران أن تعمل مع دول المنطقة بشكل إيجابي، حيث إنها تتعامل مع المصالحة التي أجريت مع السعودية بشكل جدي"، والعلاقة مع إيران تتقدم بشكل جيد "ونأمل أن تستمر كذلك لصالح أمن واستقرار المنطقة"، مضيفاً: "استقبال الجمهور الإيراني لفريق النصر أمر جيد.. وهو جزء من الحركة التنموية، رأينا ترحيباً جميلاً من الجانب الإيراني للفريق السعودي وأعتقد أننا نأخذ هذا بشكل إيجابي جداً".

وشدّد على أن مجموعة دول "بريكس" لا تُمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأمريكا أو الغرب، وليست ضد أمريكا بدليل وجود حلفاء واشنطن داخلها، و"بريكس" ليست تحالفاً سياسياً، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر مع الرئيس الصيني. وقال "لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة، إن انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها أمريكا"، واستطرد: "حاولنا الانضمام إلى مجموعة الدول السبع لكن بعض الدول أرادت إملاء شروطها علينا".

وعن الأزمة الروسية الأوكرانية، قال : "لدينا علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، ونفضّل مسار الحوار لإنهاء الحرب ونعمل جاهدين لحل الأزمة بينهما"، وأضاف إن "سياستنا البترولية يحكمها العرض والطلب"، و"السعودية ملتزمة باستقرار أسواق الطاقة، ونفعل ما يلزم بهذا الشأن، وقرارات «أوبك+" لا تدعم طرفا على حساب الآخر".

ونوّه إلى أن مشروع الممر الاقتصادي الجديد الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا سيعمل على توفير الوقت والمال، وسيختصر الحركة الاقتصادية إلى ما بين 3 – 6 أيام

وحول الملف اليمني، قال ولي العهد السعودي: "نمر الآن بأطول فترة لوقف إطلاق النار في اليمن، والسعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل، ونتطلع لحل سياسي مُستدام"، وقال: "نتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًا".

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة، قال "بيننا وبين واشنطن روابط أمنية مهمة... لدينا علاقة مميزة مع الرئيس بايدن وهو شديد التركيز ويحضّر نفسه جيداً، ونعمل سويًا في العديد من الملفات المُشتركة"، وأضاف: "الاتفاقيات المُرتقبة مع الولايات المُتحدة مُفيدة للبلدين ولأمن المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن أسامة بن لادن كان يخطط للوقيعة بين السعودية وأمريكا.. وهو عدو مُشترك للبلدين.

وأكد أن السعودية نجحت في تحقيق أسرع نمو في الناتج المحلي من بين مجموعة العشرين لعامين مُتتالين، مؤكداً أن المملكة ستكون من أقوى اقتصادات العالم.

وقال: "نتطلع لأن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًا، والمملكة العربية السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل.. ونتطلع لحل سياسي مُستدام، ونحاول ونسعى إلى تحقيق الأهداف بطموحات عالية.. والمملكة ستكون من أقوى اقتصادات العالم".

واوضح أن "رؤية 2030 طموحة وحققنا مُستهدفاتها بشكل أسرع ووضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر.. وهدفنا الوصول بالمملكة العربية السعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص، ووتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى.. ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد".

ووجه سمو ولي العهد رسالة للمتردّدين بزيارة المملكة عبر حواره مع فوكس نيوز قائلاً: "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21".

وتابع: "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك.. وأنا واحد منهم"، وزاد في سياق حديثه حول المحور الاقتصادي والتنموي والتطويري: "استثمارنا في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%.. والسياحة في المملكة العربية السعودية جذبت 40 مليون زيارة.. ونستهدف من 100 إلى 150 مليون في 2030"، .

ورداً على سؤال لفوكس نيوز قال سموه: "أسامة بن لادن عدو مُشترك للسعودية وأمريكا وكان يخطط للوقيعة بين البلدين.. وعلاقاتنا متميزة مع الرئيس بايدن ونعمل سويًا في العديد من الملفات المُشتركة".

وقال سموه: "نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية".

ورداً على سؤال حول سياسات المملكة النفطية قال: "سياسة المملكة البترولية يحكمها العرض والطلب، ونحن مُلتزمون باستقرار أسواق النفط".

و عن مزاعم الغسيل الرياضي قال: "إذا كان ذلك سيُضيف 1% للناتج المحلي فسوف نستمر فيه"،

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