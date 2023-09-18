السيسي يزور الإمارات لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: البيان

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أعلنت الرئاسة المصرية اليوم "الاثنين" عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوية مصر العربية، دولة الإمارات، ويلتقي خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة،رعاه الله، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.

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