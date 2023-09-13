"الخارجية" تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة أمريكا لدى الدولة

المصدر: وام

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تسلّم خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وتمنّى وكيل الوزارة للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها.

من جانبها أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة عن سعادتها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

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