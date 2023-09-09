الدولة تدين الهجومين الإرهابيين في مالي

المصدر: (أبوظبي،باماكو- وام وأ.ف.ب)

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أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا شمال شرقي مالي، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لحكومة جمهورية مالي، وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتفصيلاً، ووفق حصيلة للحكومة المالية، قتل ما لا يقل عن 64 شخصاً، 49 مدنياً، و15 جندياً، أول من أمس، في منطقة بامبا بين غاو، وتمبكتو، في هجومين منفصلين نسبا إلى جماعات إرهابية متطرفة، استهدفا مركباً لنقل الركاب في نهر النيجر، وموقعاً عسكرياً.

فيما أعلنت جماعة متطرفة، تابعة لتنظيم «القاعدة»، الإرهابي، مسؤوليتها عن هجوم بامبا. وقالت الحكومة المالية، إن رد الجيش سمح «بتحييد نحو 50 إرهابياً».

إلى ذلك، استهدفت عملية انتحارية، أمس، معسكراً للجيش المالي في غاو. وقال الجيش المالي في رسالة مقتضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن هجوماً «متشعباً» وقع في منطقة المطار أي أنه شن بوسائل مختلفة. ولم يعلن الجيش أي حصيلة للهجوم.

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