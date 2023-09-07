الإمارات تؤكد أهمية الحوار العربي - الياباني وتفعيل آليات التعاون المشترك

المصدر: القاهرة - وام

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شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي - الياباني التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني، وترأس معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك.

وأكد الاجتماع - الذي عقد بمشاركة العديد من الوزراء العرب إلى جانب يوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان، وحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية - على أهمية العلاقات العربية اليابانية والحرص على تفعيل آليات التعاون المشترك، وعلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يخدم تطلعات الدول العربية واليابان والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار معالي الصايغ في كلمة دولة الإمارات إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير العلاقات بين الدول العربية واليابان والدفع بها إلى آفاق أرحب، وأن مشاركة دولة الإمارات في هذه الدورة تأتي من «حرصها على تفعيل آليات التعاون مع اليابان والتي تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لدولنا العربية على كل المستويات والصعد».

اعتزاز

وأعرب معاليه عن اعتزاز دولة الإمارات بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات بين دولة الإمارات واليابان، وقال إن ازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية شكل حافزاً لتعزيز تعاوننا في القطاعات الرئيسية، وتوسيع آفاق العمل المشترك ضمن المجالات الرائدة وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي.

كما أشاد معالي الصايغ بالزيارة الأخيرة التي قام بها فوميدو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، إلى المنطقة ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتاريخ 17 يوليو 2023 وما توصلت إليه الزيارة من توقيع العديد من مذكرات التفاهم المشتركة في العديد من المجالات.

جهود

وقال معاليه إن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP28) في نوفمبر المقبل، والذي يتزامن انعقاده هذا العام مع إعلان دولة الإمارات العام 2023 «عاماً للاستدامة». وفي هذا السياق، أوضح أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة للإعداد والتحضير للمؤتمر من خلال التنسيق المشترك مع كل الدول وفي مقدمتها اليابان التي نقدر دعمها وتأييدها لاستضافة دولة الإمارات هذا المؤتمر ونتطلع إلى إسهامات ومشاركة فاعلة من اليابان على ضوء الإمكانات الكبيرة المتاحة.

كما أكد معالي الصايغ على إيمان دولة الإمارات بأن تفعيل الحوار السياسي العربي الياباني ساهم في إثراء العلاقات العربية اليابانية بما فيها تنسيق المواقف، قائلاً: ومن هذا المنطلق، فإن دولة الإمارات تؤكد أهمية العمل العربي الياباني المشترك وتنسيق المواقف وتوحيدها للدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفاً إن دولة الإمارات تتطلع إلى خلق المزيد من الفرص لتعزيز العلاقات العربية اليابانية وتنميتها في كل المجالات بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا.

تنسيق

وشدد معالي الصايغ في الكلمة أيضاً على خطورة آفة الإرهاب والتطرف على أمننا الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يحتم علينا بذل المزيد من الجهود والتنسيق المشترك للقضاء على هذه الآفة ومحاربة تداعياتها الخطيرة. وكان الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني أكد في البيان المشترك أهمية الانتهاء من تنفيذ أولى عمليات التقييم العالمي لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس، داعياً جميع الدول إلى الوفاء الكامل بمساهماتها وتعهداتها بموجب الاتفاق من أجل ضمان نجاح المؤتمر الثامن والعشرين (COP28) وتهيئة سبل العمل على تحقيق نتائج متوازنة تركز على التنفيذ.

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