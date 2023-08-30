الإمارات تؤكد أهمية النهوض بالشباب في السلام والأمن

المصدر: نيويورك - البيان

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جددت دولة الإمارات التزامها الراسخ بالقرارات الأممية المتعلقة بالنهوض بالشباب في مجالي السلام والأمن، وزيادة تمثيلهم في عمليات صنع القرار لمنع نشوب النزاعات وحلها.

وألقت مها حرقوص، سكرتير ثالث في البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، مسودة بيان الإمارات في اجتماع مجلس الأمن بصيغة آريا حول تعزيز تنفيذ جدول أعمال الشباب والسلام والأمن من أجل إفريقيا آمنة ومستقرة.

وجاء في البيان المنشور على صفحة البعثة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، «أثبت شباب إفريقيا بأنهم المورد الأهم للقارة والقوة الدافعة نحو إحلال الاستقرار والتنمية والازدهار فيها، ولهذا، من المهم مواصلة بحث سبل دعمهم وتمكينهم وتوفير الفرص لهم، إلى جانب العمل على معالجة التحديات التي يواجهونها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية».

وشددت المسودة على أهمية إعطاء الشباب فرصاً حقيقية للمشاركة في صنع السلام، بما في ذلك الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حول سبل معالجة القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.

مشاركة الشباب

ودعت الإمارات إلى مواصلة تنفيذ جدول أعمال الشباب والسلام والأمن، لا سيما من قبل مجلس الأمن، وإعطاء الأولوية لمشاركة الشباب في إحاطات المجلس، عند مناقشته للقضايا الدولية ذات الصلة، «الأمر الذي سيعمق فهمنا لتجارب الشباب في كافة مراحل النزاع وسبل تعزيز دورهم في معالجتها».

كما طالبت المسودة بالتركيز على المساهمات القيّمة للشباب في تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية، من خلال توفير المنصات والموارد التي تتيح لهم الاضطلاع بدورٍ فاعل في هذا الجانب.

تعزيز التعاون

وأكدت أنه يمكن لمجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ككل التشجيع على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية لتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال دعم المبادرات الشبابية، مثل «الإطار القارّي للشباب والسلام والأمن» و«خطة التنفيذ العشرية»، وتعيين أول مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي للشباب. كما بإمكان برنامج الاتحاد الإفريقي من أجل السلام، وخطط العمل الوطنية، إثراء معارف ووجهات نظر المؤسسات المعنية بالشباب، والتي يمكن أن تساهم في إحداث تغييرٍ إيجابي على الأرض.

وطالبت المسودة بمواصلة دعم وتمكين الشباب وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز التنسيق بين أنشطة الشباب والسلام والأمن في منظومة الأمم المتحدة، بما يشمل مراقبة تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة.

وأكدت تطلع الإمارات للمشاركة النشطة لمكتب الأمم المتحدة للشباب في مجالات السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، داعية المكتب لبذل المزيد من الجهود لتوفير دعمٍ أكبر للدول الأعضاء من قبل الأمم المتحدة بشأن قضايا الشباب

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