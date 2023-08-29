السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة

المصدر: البيان

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أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من: (سانت فنسنت وجزر غرينادين، ودولة ساموا المستقلة، وجمهورية ناورو، وجمهورية كيريباتي، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة) على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات البروتوكولات اللازمة لذلك.

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