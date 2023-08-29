نتنياهو يشكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة تقل إسرائيليين اضطراريًا في أراضيها

المصدر: أ ف ب

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شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، المملكة العربية السعودية، بعدما سمحت لطائرة على متنها عشرات الإسرائيليين بالهبوط الاضطراري في جدة وفق ما أعلن مكتب الحكومة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء إن طائرة اضطرت إلى الهبوط في مطار جدة على البحر الأحمر الإثنين بسبب صعوبات فنية، وأنه تم استئجار رحلة خاصة الثلاثاء لإعادتهم إلى بلدهم.

وكان على متن الطائرة القادمة من جزيرة سيشل 128 راكبا إسرائيليا.

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