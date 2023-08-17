وزير الخارجية السعودي: استئناف العلاقات مع إيران مفصلي لأمن المنطقة

المصدر: البيان

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الرياض، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة، مشددا على أن المملكة تتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران. وفقا لـ "العربية نت".

وأشار إلى أن المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران.

وقال:" نسعى لتفعيل العلاقات مع طهران بناء على الاحترام المتبادل"، مضيفا أن المملكة تثمن دعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني بأنه أجرى مباحثات مثمرة في الرياض، مثمنا دور المملكة في المنطقة.

وقال، "بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري، مشيرا إلى أن طهران تدعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة دون تجزئة.

كما لفت إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدماً. وشدد على أن بلاده عازمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع المملكة.

إلى ذلك، أشار إلى أن هناك اتفاق في وجهات النظر بين الجانبين على تفعيل الاتفاقيات الأساسية، مضيفاً أن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي سيزور المملكة قريباً.

كذلك، توجه بالشكر إلى السعودية على تعاونها في تسهيل الحج والعمرة للإيرانيين.

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