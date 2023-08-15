قرقاش يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة اليمنية

المصدر: أبوظبي - وام، وكالات

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التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أمس، تيموثي ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وبحث معه آخر التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن.

وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية، كما أكد معاليه أهمية تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه، منوهاً بالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.

التزام تاريخي

واستعرض معالي الدكتور أنور قرقاش الالتزام التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة باستقرار اليمن وازدهاره ودعم الجهود كافة الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح الشعب اليمني ويضمن استقرار اليمن.

في الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة أن ليندركينج بدأ جولة خليجية أمس، «لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة». وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن ليندركينج «سيلتقي مع شركاء يمنيين وسعوديين وعمانيين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين».

حل للصراع

وشددت على أن «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التوصل إلى حل للصراع اليمني في أقرب وقت ممكن».

وأضافت الوزارة: «نحن نعمل عن كثب مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وشركاء آخرين للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، التي حققت أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب، وتمكين اليمنيين من رسم مستقبل أكثر إشراقاً لبلدهم».

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