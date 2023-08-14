الإمارات ترحب بنجاح تفريغ خزان «صافر»

المصدر: ( أبوظبي - وام،القاهرة - وكالات)

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أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان الأمم المتحدة استكمال خطة تفريغ خزان ناقلة النفط العائمة «صافر» قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر.

وأثنت وزارة الخارجية على جهود الأمم المتحدة ومساعي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى ما قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول المانحة من دعم لتسهيل إنجاح عمليات تفريغ خزان النفط العائم المتهالك، ما جنب المنطقة والعالم كارثة بيئية وإنسانية.

الجامعة العربية

كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باستكمال المرحلة الطارئة من إنقاذ «صافر»، ما حال دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية.

وفي حسابه على موقع «إكس» أعرب أبو الغيط عن تقديره لكل من ساهم في ذلك العمل التعاوني إقليمياً ودولياً.

وأكدت دول عدة ترحيبها بإعلان الأمم المتحدة انتهاء عملية سحب النفط من الناقلة، حيث تم سحب أكثر من مليون برميل نفط منها ما أدى إلى انتهاء الخطر بحصول تسرب نفطي.

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