الإمارات تنفي تزويد أي من طرفي النزاع في السودان بالسلاح

المصدر: البيان

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها على إنهاء الصراع في السودان، نافية انحيازها أو تزويد أي طرف بالسلاح.

وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بياناً "حول مزاعم بشأن قيام الإمارات بتوريد أسلحة وذخائر إلى أي من الأطراف المتحاربة في السودان".

وجاء في البيان أنه "فيما يتعلق بتقرير إحدى وسائل الإعلام عن مزاعم قيام الإمارات بتزويد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة، أعربت عفراء الهاملي، مدير الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية، عن دحض الإمارات القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة في التقرير".

لا انحياز

وأكد البيان "لم تزود دولة الإمارات أياً من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023". علاوة على ذلك، أكدت الهاملي أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي الذي يجتاح السودان، وتسعى إلى إنهاء هذا الصراع، وتدعو إلى احترام سيادة السودان.

وشددت الهاملي على أنه منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها.

وأضافت أن دولة الإمارات تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار.

وأكدت الهاملي أن دولة الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار.

تخفيف المعاناة

وأشارت إلى أن الإمارات تسعى إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث قامت بتشغيل جسر جوي وبحري يوفر ما يقرب من 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

كما أنشأت الإمارات مستشفى ميدانياً في مدينة أمجراس التشادية في يوليو لمن يحتاجون إلى رعاية طبية، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي. وعالج المستشفى بنجاح 4147 حالة.

وأشارت الهاملي إلى أن الإمارات افتتحت مؤخراً مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمجراس التشادية".



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