البديوي: نجاح تفريغ "صافر" دليل التكاتف الدولي للحفاظ على البيئة البحرية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه باكتمال خطة تفريغ النفط الخام من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة

وقال معالي الأمين العام إن نجاح خطة التفريغ يدل على تكاتف المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة البحرية، وحرصها على عدم حدوث كارثة بيئية في المنطقة.

وأشاد الأمين العام بجهود فريق عمل الأمم المتحدة بقيادة معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، والدول المانحة لتمويل الدعم المالي اللازم لهذه العملية لحل مشكلة الخزان العائم (صافر)، كما ثمن معاليه الدور الكبير لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن على جهودهم بتقديم الدعم اللازم طوال عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز