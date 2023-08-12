أنور قرقاش: الدولة الوطنية الخيار الأسلم للاستقرار والتنمية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الأحداث التي نشهدها في أرجاء العالم العربي، تثبت أن الدولة الوطنية، ومؤسساتها القادرة، هي الخيار الأسلم للحفاظ على السيادة، والاستقرار، والتنمية.

ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي في «إكس» («تويتر» سابقاً)، أمس «الأحداث التي نشهدها في أرجاء العالم العربي من لبنان إلى السودان واليمن، تثبت أن الدولة الوطنية، ومؤسساتها القادرة، هي الخيار الأسلم للحفاظ على السيادة، والاستقرار، والتنمية».

وأضاف معاليه «خلاف ذلك، ستتكرر المواجهات العنيفة، والتحديات الوجودية، والظروف الصعبة، التي تواجه العديد من دول المنطقة وشعوبها».

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