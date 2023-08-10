الإمارات تجدد دعمها للشعب السوداني

المصدر: نيويورك - البيان

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جددت دولة الإمارات دعمها للشعب السوداني الشقيق خلال الظروف الصعبة، ودعت لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مع العمل على إيجاد حل سلمي للأزمة السودانية، والعودة إلى المسار السياسي، وأكدت الحاجة لمواصلة الجهود الإنسانية، للتخفيف عن ملايين السودانيين، مشددة على أهمية التزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في بيان لوفـد الإمارات في مجلس الأمن بشأن السودان، ألقته أميرة الحفيتي، نائب المندوب الدائم، أمس، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على موقعها الإلكتروني.

وقال بيان دولة الإمارات: «بعد مضي أكثر من 100 يوم على اندلاع الاشتباكات في السودان، راح ضحيتها العديد من الأبرياء وعانى بسببها الشعب السوداني أشد المعاناة، ما يستوجب تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة بجميع أبعادها».

وأكد ضرورة «مواصلة العمل على تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها ملايين السودانيين جرّاء استمرار الاشتباكات، عبر تأمين الإمدادات الغذائية، والمياه، والخدمات الطبية، حيث يعاني ما يقارب نصف الشعب من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي».

وناشد بيان الدولة المجتمع الدولي تقديم الدعم للسودان، ودول الجوار خلال الفترة الصعبة، نظراً لمستوى الاحتياجات على الأرض، وعدم تلقي الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني التمويل المطلوب.

وأضاف: «حرصت دولة الإمارات على توفير المساعدات الإغاثية العاجلة لهم، حيث سيّرت جسراً جوياً وبحرياً، نقل أكثر من ألفي طن مواد طبية وغذائية إلى بورتسودان وتشاد، دعماً للاجئين السودانيين الأشقاء».

وتابع البيان: «أنشأنا مستشفى ميدانياً في تشاد، وافتتحنا مكتباً تنسيقياً للمساعدات الإماراتية، لدعم وتنسيق الجهود الإنسانية، وسنواصل دعمنا في هذا الجانب».

وشددت الإمارات على «أهمية التزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين بأمان ودون عوائق». وأدانت مقتل عاملين بالمجال الإنساني في السودان، وأعربت عن قلق الدولة إزاء التقارير التي تفيد بالاعتداء عليهم، وتعرُض المرافق الإنسانية للنهب والسرقة.

وأضاف بيان دولة الإمارات: «علينا أن نستذكر أننا في 19 أغسطس الجاري، سنحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي مناسبة للإشادة بالعاملين في الحقل الإنساني والإغاثي وبذل كل ما في وسعنا لحمايتهم وحماية العمل المهم الذي يضطلعون به».

وجددت أميرة الحفيتي دعوة الإمارات لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مع العمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، والعودة إلى المسار السياسي. وأكدت أهمية الاستجابة للجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لمعالجة الأزمة في السودان. وقالت إنه «في إطار حرص دولة الإمارات على التعاون الإقليمي والدولي لحل القضايا الملحة، شاركت بلادي في الاجتماع الأول للجنة الرباعية المنبثقة عن منظمة «إيغاد» الشهر الماضي».

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