الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزي بضحايا حادث الحافلة

المصدر: أبوظبي، عواصم - وكالات

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا حادث حافلة الركاب في إقليم أزيلال والذي أسفر عن مقتل العشرات. وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها إلى المملكة المغربية والشعب المغربي الشقيق وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.

وقضى 24 شخصاً أمس، إثر سقوط حافلة صغيرة في واد على طريق جبلي في إقليم أزيلال وسط المغرب، كما أفادت السلطات المحلية.وأوضحت سلطات الإقليم أن حافلة تقل ركاباً كانت متجهة إلى السوق الأسبوعية في مدينة دمنات انقلبت على أحد المنعطفات بعد سقوطها في واد عميق على طريق جبلي خطير، تحطمت الحافلة، بحسب صور بثتها القناة التلفزيونية العامة الثانية.وقال مدير مستشفى دمنات يوسف مخلوفي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون «للأسف... كل من كانوا في الحافلة ماتوا، أحدهم نقل للمستشفى في حال خطرة وللأسف توفي متأثرا بجروحه». ومن بين الضحايا الـ24 امرأتان وطفل، بحسب التلفزيون.

قطار باكستان

وعبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا حادث القطار الذي وقع في منطقة نواب شاه بإقليم السند، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية والشعب الباكستاني الصديق وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل 28 شخصاً، أمس، عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، وفق ما أفاد وزير شبكة سكك الحديد، بينما أُعلنت حال الطوارئ في المستشفيات حيث نُقل عشرات المصابين.

وأعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية سلوفينيا في ضحايا الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضراراً جسيمة. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة السلوفينية وللشعب السلوفيني الصديق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في أضرار جسيمة في سلوفينيا، ويعتقد أنها أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل. وعثر على جثة رجل على ضفاف نهر سافا الذي ارتفع منسوبه في ليوبليانا أول من أمس. وفي اليوم السابق توفي ثلاثة أشخاص، ولا تزال الشرطة السلوفينية تحقق فيما إذا كانت وفاتهم مرتبطة بالطقس القاسي، الذي هو الأسوأ منذ ثلاثة عقود.

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