قرقاش يدعو إلى حماية «الدولة الوطنية العربية»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى حماية «الدولة الوطنية العربية» من الخليج إلى المحيط، واصفاً «الدولة الوطنية العربية» بالبناء الأساسي لغايات الاستقرار، والعدالة، والتنمية.

واعتبر معاليه أن غياب الدولة، وضعفها، وانهيارها، ما هو إلا مشروع للفوضى، والعنف، يتبعه حتماً ضياع الأمن والعدالة والتنمية.

وعرّج معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على وجوب أن تأتي متطلبات الإصلاح في «الدولة الوطنية العربية» في سياق التطور التدريجي، وضمن نطاق الحفاظ عليها وعلى مؤسساتها.

ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس، «الدولة الوطنية العربية، هي البناء الأساسي للاستقرار، والعدالة، والتنمية، من الخليج إلى المحيط».

وتابع «غياب الدولة، وضعفها، وانهيارها، مشروع للفوضى، والعنف، ومعه ضياع الأمن، والعدالة، والتنمية». وأكمل «أما متطلبات الإصلاح يجب أن تكون في سياق التطور التدريجي، وضمن منطق الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز