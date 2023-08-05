السعودية تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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تستضيف السعودية محادثات حول الحرب في أوكرانيا يومي "السبت" و"الأحد"، في مسعى سياسي جديد للمملكة الراغبة بلعب دور دبلوماسي على الساحة الدولية، رغم عدم وجود توقعات بأن تحقّق هذه الاجتماعات اختراقا في النزاع مع روسيا.

وأعلنت الرياض "الجمعة" عقد "اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول" "السبت" في جدة الساحلية من أجل بحث "الأزمة الأوكرانية"، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد البيان "استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم".

وأفاد دبلوماسيون في الرياض اطلعوا على الاستعدادات،بأنّ الدعوات وجّهت إلى حوالي 30 دولة، وروسيا ليست من بينها.

يأتي ذلك في أعقاب المحادثات التي أجريت في يونيو في كوبنهاغن والتي لم تسفر عن بيان رسمي.

وقال الدبلوماسيون إن هدف المحادثات إشراك مجموعة من الدول في نقاشات حول مسار السلام، ولا سيما أعضاء كتلة "بريكس" التي تضم إلى روسيا كلا من البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي بلدان تبنّت مواقف أكثر حيادية بشأن الحرب فامتنعت عن الوقوف بجانب أوكرانيا بدون دعم الغزو الروسي.

وتستند السعودية، إلى علاقاتها مع الجانبين الاوكراني والروسي، للسعي إلى لعب دور وسيط في الحرب التي مضى عليها الآن ما يقرب من عام ونصف.

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