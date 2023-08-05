السعودية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان

المصدر: البيان

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طلبت السفارة السعودية لدى لبنان من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأضافت "كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع".

تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية pic.twitter.com/QNeaPqnZBa — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) August 4, 2023

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