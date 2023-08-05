الإمارات تتضامن وتعزي جورجيا في ضحايا الانهيارات الأرضية

المصدر: أبوظبي ـ وام، تبليسي ـ وكالات

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة، وتضامنها مع جورجيا الصديقة، في ضحايا حادثة انهيار التربة في منطقة راتشا، التي تسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وفقدان العشرات، وإحداث أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان، أمس، عن خالص تعازي دولة الإمارات، ومواساتها لحكومة جورجيا، وشعبها الصديق، وأهالي وذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

انهيار أرضي

وذكرت تقارير رسمية في جورجيا، أمس، أن 11 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم في انهيار أرضي بمنتجع لقضاء العطلات بجمهورية جورجيا الواقعة في منطقة القوقاز.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية، إنّه «تمّ العثور على 11 جثة في إطار عملية البحث والإنقاذ». وكانت حصيلة سابقة تحدّثت عن 7 قتلى.

وأكد رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، للصحافة خلال تفقده المكان أن «الوضع صعب جداً». وأفاد بأن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن نحو 30 مفقوداً بعد الانهيار الأرضي الذي وقع أول من أمس، في المنطقة المعروفة بمنتجعاتها السياحية.

وقال غاريباشفيلي إن «العمل مستمر بلا كلل»، مضيفاً أنه أمر الجيش الجورجي بالانضمام إلى عمليات البحث.

وبعد هطول أمطار غزيرة خلال أيام عدة، وقع انزلاق التربة بالقرب من فندق «في شوفي»، المنتجع السياحي الصغير في جبال منطقة راتشا، أدى إلى أضرار في البيوت وخطوط الكهرباء والطرق والجسور.

فيما قالت وزارة الداخلية في وقت سابق «لليوم الثاني على التوالي، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة نحو 400 من رجال الإطفاء والإنقاذ» وأفراد من وحدات الشرطة المختلفة.

وأفادت بأن «موظفي وزارة الداخلية يعملون على إجلاء المواطنين من المنطقة المنكوبة»، مؤكدةً إجلاء أكثر من 140 شخصاً.

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